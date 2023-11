Mobilize ad Eicma presenta Duo e mobilità del futuro. Brand in fiera, tra novità prodotto e servizi

MILANO - È stato un bebutto all’insegna della mobilità sostenibile e dei servizi, quello Mobilize ad Eicma 2023. Sullo stand Mobilize, il Concept Duo ha catturato l’attenzione dei presenti, rimandando al progetto complessivo di mobilità che il brand Mobilize intende offrire ai propri clienti. Svelato in versione trasporto persone, Duo sarà disponibile in due diverse configurazioni, ovvero L6, guidabile da 14 anni con velocità limitata a 45km/h, oltre che in versione L7, guidabile da 16 anni e con velocità massima 80 km/h. In entrambi i casi la batteria da 10,4 kWh in grado di offrire una autonomia di 140 km (dato in fase di omologazione), con la possibilità di ricaricare in circa 5 ore, anche dalla semplice presa Schuko del proprio box.

Duo è frutto della lunga esperienza del gruppo in ambito di mobilità elettrica cittadina e offrirà caratteristiche tipiche da autovettura, come l’airbag per il guidatore o i 4 freni a disco, insieme alle caratteristiche proprie di un mezzo agile e a impatto zero. Presenti allo stand durante la giornata d’inaugurazione, Fabrizio Ruggiero, direttore generale Mobilize Financial Services Italia ed Edmondo Pietranera, direttore operativo Mobilize Italia, i quali hanno avuto modo di presentare gli obiettivi del Brand, basati sulla solida e decennale esperienza del Gruppo nel mondo dell’EV e sulla mobilità cittadina.