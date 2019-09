Moto Guzzi Open House 2019 è un successo, 30mila appassionati a Mandello

MANDELLO DEL LARIO - Immersi nel rombo di Moto Guzzi. Un fine settimana da ricordare per gli appassionati dell’Aquila. In 30mila sono arrivati da ogni parte d’Europa per celebrare l’appuntamento classico, e ormai irrinunciabile, per chi ama Moto Guzzi.

Da venerdì a domenica lo storico stabilimento di Mandello è stato invaso da motociclisti e appassionati ma anche da famiglie e carovane di amici. Il record di presenze sabato, quando circa ventimila persone hanno invaso Mandello: il momento clou è stato l’arrivo della carovana. Solo da Milano sono arrivati in parata oltre duecento Guzzisti partiti da Milano per raggiungere in gruppo il mitico portone rosso di via Parodi, simbolo della Moto Guzzi.

E poi le prove dei nuovi modelli. Protagonista assoluta dell’edizione 2019 è stata la Moto Guzzi V85 TT, la tuttoterreno che, presentata nel corso di quest’anno, è già best seller del marchio e una delle moto più ammirate in questa stagione.

Richieste a non finire anche per la V7 III: il fascino di una bicilindrica leggera ma anche il richiamo visto del Moto Guzzi Fast Endurance, il trofeo che mette in pista, opportunamente kittata, proprio le Moto Guzzi di 750cc. Non a caso le moto del Trofeo hanno attirato gli sguardi ammirati di tanti visitatori, mentre piloti ed equipaggi del Fast Endurance si sono ritrovati a Mandello in attesa dell’ultima gara che si correrà a Misano il prossimo 13 ottobre.

Dal Village nel cuore di Mandello sono partiti i test ride che hanno permesso a più di 400 motociclisti di provare tutti i modelli della famiglia Moto Guzzi sulle strade che circondano il lago di Como.

Grande attrazione anche il Museo Storico, che accoglie più di 150 modelli storici a partire dalle moto da corsa degli anni ’50, compresa la mitica 500 8 cilindri. Così come la storica galleria del vento dove sono nati tutti i mitici modelli Moto Guzzi. E come mancare all’appuntamento con le linee di assemblaggio per vedere in diretta come nasce una moto: sin dal venerdì un fiume di visitatori ha visto al lavoro gli operai intenti a costruire le moto dei propri sogni.

Anche quest’anno, dunque, lo stabilimento Moto Guzzi a Mandello si è confermato così uno dei luoghi simbolo della storia dei motori, tra i più famosi al mondo. Qui, ininterrottamente dal 1921, anno della fondazione, si producono le Moto Guzzi. È un sito ricco di storia che ha accompagnato lo sviluppo industriale italiano e l’affermazione a livello planetario del marchio dell’aquila. Da qui sono usciti modelli mitici quali il Falcone, il Galletto, la famiglia delle V7, le sportive Le Mans e Imola fino alle attuali, nuovissime e tecnologicamente avanzate V7 III, V9, V85 TT e la famiglia California 1400. E qui sono nate le Moto Guzzi da competizione, capaci di dominare negli anni più gloriosi del motociclismo, conquistando 15 titoli iridati (8 piloti e 7 costruttori) nel Motomondiale.