Moto Guzzi V7 III Stone, al debutto la nuova "fascinosa" variante Night Pack

MANDELLO DEL LARIO - Carattere e autenticità. Questi valori non cambiano mai. Il resto si evolve, segue le mode, si aggiorna. Moto Guzzi per la famiglia V7 III rispetta in pieno questo modo di essere. E così anche per l’ultima nata, la Moto Guzzi V7 III Stone nella nuova variante Night Pack, si riconosce subito che è una Moto Guzzi nonostante una nuova fanaleria full led e da significativi interventi stilistici. I tecnici di Mandello hanno mantenuto il look essenziale tipico di V7 III Stone introducendo per la variante Night Pack la moderna anima high tech della fanaleria a led, che assicura elevato potere illuminante del faro anteriore, degli indicatori di direzione e della luce posteriore.

Cambia anche il posizionamento del faro, che ora è ribassato, e della strumentazione. Inoltre c’è un nuovo parafango posteriore, più corto, in cui si integra perfettamente il supporto della luce stop e quello, anch’esso rinnovato, del porta targa. Tutti particolari che, messi insieme, donano alla V7 III Stone Night Pack un profilo più filante.

C’è poi una sella dedicata che dona un segno di qualità ulteriore. È caratterizzata da termosaldature e valorizzata dal logo Moto Guzzi ricamato a filo in colore grigio.

Oltre alla classica “total black” Nero Ruvido, V7 III Stone Night Pack è proposta anche nelle varianti Bronzo Levigato e Blu Pungente.

Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack è già disponibile sulla rete vendita Moto Guzzi al prezzo di 8.590 euro. È sempre per quanto riguarda le novità c’è da segnalare la nuova gamma colori per la V7 III Special. Questa per Moto Guzzi “è l’interpretazione più classica ed elegante della “settemmezzo” di Mandello ed è anche la versione più fedele allo spirito del modello originario, distinguendosi per i numerosi particolari cromati e per le grafiche lucide, ora abbinate a due nuove varianti cromatiche, nero onice e grigio cristallo”.

La V7 III Special Moto Guzzi la propone con la tipica fascia colorata sui fianchetti sottosella che richiama la banda orizzontale dello stesso colore sul serbatoio. Inoltre le ruote a raggi donano un tocco di classe; la strumentazione è a doppio quadrante circolare, mentre è di serie il maniglione d’appiglio in acciaio cromato per il passeggero. La sella marrone presenta infine cuciture effetto “old school”, un ulteriore elemento dal sapore vintage.

Moto Guzzi V7 III Special è disponibile sulla rete vendita Moto Guzzi al prezzo di 8.640 euro.