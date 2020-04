Niu, i nuovi scooter elettrici sbarcano in Italia. Una soluzione ideale per la mobilità urbana

MILANO - Nei padiglioni della Fiera di Milano, per l’Eicma 2019, sembravano lontani, lontanissimi, dal diventare una proposta concreta per il mercato italiano. E invece eccoli qui, due nuovi scooter elettrici già testati in tanti Paesi del mondo. Motori Bosch, batterie Panasonic, sono disponibili, pronti a cavalcare il trend due ruote pulite, che il covid 19 ha lanciato come soluzione ideale per la mobilità urbana. Sono prodotti dalla cinese NIU Technologies, principale fornitore mondiale di soluzioni per la mobilità intelligente.

I due scooter elettrici omologati come un 125cc e un 50cc si chiamano NQi GTS e UQi GT. Ma prima di parlare dei nuovi modelli, cominciamo con il dire NIU nel mondo ha venduto più di un milione di scooter elettrici intelligenti al 31 dicembre 2019. In totale, da quando il primo NIU ha fatto la sua comparsa sulle strade nell’agosto del 2015, gli utenti NIU hanno superato i 4.3 miliardi di chilometri percorsi a emissioni zero. Numeri rilevanti che il marchio cinese mette subito in risalto per sottolineare l’esperienza maturata nel settore.

La serie NQi è stata pensata da NIU per i pendolari urbani che necessitano di una maggiore autonomia. Il GTS è pronto per vincere questa sfida anche in Europa grazie alle due versioni offerte: NQi GTS Pro e NQi GTS Sport. Ruote da 14 pollici e sospensioni studiate proprio per la viabilità europea offrono, assicurano i tecnici, una straordinaria agilità. La scheda dice che è alimentato dal sistema di propulsione intelligente di NIU Energy e dal sistema di batterie ricaricabili NIU Energy da 60V - 26/35Ah. In pratica l’NQi GTS può essere guidato in città per una settimana, grazie a un'autonomia di 135 km. Il motore da 3.100 Watt consente agli utenti NIU di circolare facilmente per le strade urbane ad una velocità massima di 70 km/h.

Ed ecco il NIU UQi GT. Il suo nuovo design è un’evoluzione di quello minimalista della serie UQi. Si presenta con una struttura leggera particolarmente adatta per gli spostamenti dei pendolari in area a breve raggio. Anche per UQi sono disponibili due versioni: GT Pro e GT Sport. I dati tecnici dicono che l’ UQi GT è alimentato da batterie 48V 42/31Ah con un motore da 1.500 Watt. L’ UQi GT può essere guidato in città per una settimana, grazie a un'autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h.

Bisogna anche dire che per entrambi i modelli il pacco batterie è estraibile, e questo consente di poterlo caricare anche in ufficio e a casa se non si dispone di prese elettriche nelle aree di parcheggio. Pesano 6-8 chilogrammi per lo UQi e 11-13 kg per l’NQi. In Italia ci sono già due centri NIU, i a Milano e uno a Rima. I prossimi due apriranno entro il 2020 a Bergamo e a Genova.

I prezzi. Cominciamo col dire che sul sito https://niu-presale.com/it è già possibile pre-ordinare NQi GTS Sport al prezzo promozionale di 3.099 euro (scontato di 500 euro) versando un acconto di 100 euro fino al 15 maggio. UQi GT è offerto con prezzi a partire da 2.599 euro chiavi in mano franco concessionario.

NIU ha creato e sviluppato cinque serie indipendenti di scooter elettrici con molteplici modelli personalizzati per i mercati di tutto il mondo, includendo NQi, MQi, UQi, e Gova, tutti disponibili tra 1.800 euro e 4500 euro. Inoltre, al CES 2020 di Las Vegas, NIU ha recentemente svelato tre nuove serie di veicoli che comprendono la serie Motocicletta Urbana RQi, il Crossover Urbano TQi, e la serie della Bicicletta Urbana NIU Aero EUB-01. NIU ha creato una gamma completa di veicoli per la mobilità urbana sia per i clienti finali sia per le flotte aziendali.

NIU ha una diffusione ormai globale grazie al supporto per più di quindici operatori di scooter elettrici in quattro continenti, incluso GOVOLT a Milano, REVEL negli Stati Uniti (NYC, D.C., Miami, Austin e Oakland), FELYX ad Amsterdam e MOVO a Madrid e Barcellona. Oltre agli scooter, NIU fornisce anche il sistema software cloud completo che consente agli operatori di tutto il mondo di collegare gli scooter alle loro flotte.