Nolan, un solo marchio per il gruppo bergamasco e quattro nuovi prodotti per la gamma 2024

L’esperienza di oltre 40 anni di storia, 22 milioni di pezzi prodotti e 74 titoli mondiali vinti al servizio della nuova collezione caschi 2024 di Nolan, uno dei marchi leader nel mondo per la protezione e uno dei nomi più conosciuti del Made in Italy nelle due ruote e non solo.

Tante le novità per il prossimo anno, a cominciare dall’abbandono dei marchi Grex e X-Lite – che si posizionavano rispettivamente al di sotto e al di sopra di quello Nolan – per concentrarsi unicamente sul brand madre accompagnando il cambio di pagina con un nuovo sito Internet, più orientato alla lettura da dispositivo mobile, un nuovo prestigioso testimonial, il due campione del mondo di MotoGP (2007 con Ducati e 2011 con Honda) Casey Stoner, e ben quattro novità di prodotto che puntano ad un posizionamento medio-alto e non disconoscono tutta l’esperienza acquisita con X-Lite facendo confluire i modelli in fibra di carbonio all’interno della linea XSeries, dedicata ai segmenti racing/sportivo, touring e sport-touring e che si rinnova con nuovi accoppiamenti cromatici.

La prima novità è l’X-804 RS Ultra Carbon, erede dell’X-803 e deciso a fissare nuovi standard nel mondo dei caschi dedicati sia ai clienti più sportivi sia al mondo racing. Sicurezza, leggerezza, comfort e attento studio aerodinamico sono accompagnati dall’esperienza acquisita dai piloti in pista ed è dunque la punta di diamante della linea XSeries e dell’intera gamma Nolan. A questo, il marchio di Brembate di Sopra aggiunge l’N120-1 in policarbonato, il primo flip-back della sua storia. Messo a punto dopo anni di studi, il nuovo nato entra nel settore dei modulari mettendo insieme il meglio della protezione e dello stile richiesti dal cliente sportivo con il comfort e la libertà volute dal cliente touring, senza compromessi sulla sicurezza.

Da questo punto di vista, il nuovo N100-6 è destinato a fissare nuovi riferimenti perché è un modulare che migliora il predecessore N100-5 e vanta la doppia omologazione UN/ECE 22-06 (P/J). Le ultime due lettere indicano che offre l’omologazione open-face (J) con la protezione di un integrale (P), grazie al movimento ellittico della mentoniera che ne riduce le dimensioni e i rischi di apertura accidentale. Attento anche lo studio dei flussi interni per prevenire l’appannamento e dell’apertura, che permette di mettere e togliere comodamente gli occhiali. Ultima delle quattro novità è l’integrale in policarbonato N60-6, dal design originale e sportivo grazie all’ampio spoiler posteriore e alle nuove grafiche e colorazioni. L’efficace ventilazione interna, la visiera panoramica e l’imbottitura removibile e lavabile lo rendono un casco pratico e flessibile per tutti i tipi di utilizzo.

Quattro novità dunque che confermano l’impegno di Nolan e la sua ambizione di diventare il leader al mondo in termini di qualità, passione, eleganza e cura nei dettagli facendo leva sulle proprie risorse – oltre 33.000 mq dove sono concentrati la produzione, la parte di ricerca e sviluppo, di commercializzazione e amministrativa) – insieme alla presenza in 71 paesi nel mondo e ai suoi cinque pilastri. Il primo è l’utilizzo di materiali di avanguardia e qualità, il secondo è la tecnologia avanzata applicata al design, il terzo è l’artigianalità Made in Italy supportata da una catena di fornitura che si trova per oltre l’80% in Italia, il quarto sono gli investimenti costanti in sicurezza e l’innovazione e l’ultimo è rappresentato da prestazioni e comfort grazie ad una vestibilità su misura.