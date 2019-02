Nuova Vespa GTS non tradisce le aspettative: comoda ed efficiente. Brillante il motore 300 High Performance

ARENZANO - Il Vespone col motore più potente ed efficiente che sia mai stato costruito da Piaggio. Bella da vedere, piacevole da guidare la nuova Vespa GTS non tradisce le aspettative. Anzi va oltre. Nella prova sulle strade liguri, la versione col nuovo motore High Performance Engine da 300 centimetri cubici, entusiasma. Comoda, aggressiva, pratica, la nuova GTS interpreta al meglio la mobilità veloce secondo Piaggio. E non bisogna meravigliarsi, quindi, se gli uomini di Roberto Colaninno hanno voluto per la nuova 300 ben quattro allestimenti, ognuno perfettamente calzante alla tipologia di utilizzatore individuata. E così si passa dalla GTS alla GTS Touring e dalla GTS Super alla GTS SuperSport assaporando dettagli studiati ad arte per rendere più accattivante la scelta. Basta? Certamente no. A Pontedera stanno lavorando sono e a breve arriverà anche la versione SuperTech, che sarà caratterizzata dalla strumentazione digitale full TFT a colori che sfrutta al massimo la connettività con lo smartphone attraverso il sistema “Vespa Mia”.

Diciamo subito che il nuovo motore 300 hpe rappresenta la sintesi tecnologica della più recente ricerca motoristica del Gruppo Piaggio. Si tratta di una unità capace di sviluppare 23 cavalli e si denota come il motore più potente mai costruito per Vespa. L’ultima evoluzione del monocilindrico di 300 cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica è la sintesi dell’esperienza del centro ricerca e sviluppo del Gruppo Piaggio. I tecnici hanno messo a punto numerosi interventi volti ad ottenere maggiori prestazioni e una migliore guidabilità, riducendo nel contempo il consumo di carburante e la rumorosità. E hanno centrato gli obiettivi. Rispetto alla precedente versione la potenza massima raggiunge, come dicevamo, il valore di 23,8 cavalli a 8250 giri, che si traduce in un incremento del 12%, mentre la coppia massima, pari a 26 Nm a 5250 giri, è cresciuta del 18%. Valori di assoluto riferimento che sono immediatamente apprezzabili nell’accelerazione da fermo. Tali miglioramenti si accompagnano inoltre a una significativa riduzione dei consumi, con la percorrenza che passa da 29,4 km/l a 31,2 km/l nel ciclo WMTC.

Scocca in acciaio come la migliore tradizione di Vespa, i tecnici di Piaggio hanno messo a punto interventi che hanno rinnovato il design della nuova Vespa GTS. senza intaccare le linee classiche. Il faro anteriore e la fanaleria posteriore adottano ora la tecnologia di illuminazione full led. Il frontale presenta uno scudo ridisegnato, al centro del quale è incorporata l’inconfondibile “cravatta”, allungata e impreziosita da tre fregi. Nuova è anche la copertura del manubrio dallo stile differente, la cresta cromata sul parafango anteriore, gli specchi retrovisori e le griglie presenti ai lati dello scudo, caratterizzate da un inedito motivo a nido d’ape.

Nella parte posteriore il restyling ha coinvolto i fianchetti laterali che corrono sotto le scocche. Da segnalare anche la una nuova copertura del carter motore e un nuovo disegno della cover del silenziatore di scarico.

E poi la praticità a cominciare dall’ampio vano sottosella che sfrutta al massimo lo spazio disponibile ed è in grado di ospitare due caschi demi-jet Vespa Visor 3.0 e altro ancora. Ad aumentare la capacità di carico di Vespa GTS contribuisce il cassetto nel restroscudo, all’interno del quale è alloggiata anche una porta Usb, utile per ricaricare dispositivi esterni.

E veniamo ai prezzi. Per ora si sanno quelli dei modelli GTS e GTS Super, i modelli che sono già disponibili dai concessionari: Vespa GTS 300 hpe costa 5.990 euro; la Vespa GTS Super 300 hpe costa 6.090 euro. Per GTS Touring 300 hpe e GTS SuperSport 300 hpe bisogna aspettare la fine del mese di febbraio.