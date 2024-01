Piaggio lancia la Vespa 946 Dragon, serie limitata prodotta in 1.888 esemplari in omaggio al nuovo anno lunare

Piaggio lancia la Vespa 946, con tanto di giubbotto in stile (varsity jacket), in omaggio al nuovo anno lunare, dedicato appunto al Drago. Lo sccoter è realizzato a mano in Italia in 1.888 esemplari ed è l’occasione per lanciare il primo capo d’abbigliamento, in omaggio al nuovo anno lunare, ispirato allo scooter. La giacca è realizzata in lana a coste con maniche in nappa e la V di Vespa, accompagnata da un antico proverbio cinese.