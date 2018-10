Quadro Vehicles consegna due Qooder alla Polizia di Stato. Gli scooter a 4 ruote in uso alle Fiamme Oro

MILANO - Quadro Vehicles consegna al gruppo di atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato 2 Qooder, il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti che unisce il mondo delle auto a quello delle motociclette. La cerimonia si è svolta presso la caserma di Milano alla presenza di Paolo Gagliardo, ceo di Quadro Vehicles, del Comandante del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, reparto in cui sono incardinate le Fiamme Oro. Contraddistinto dalla livrea del gruppo, Qooder presenta un motore 400 cc da 32,5 hp con doppio contralbero per ridurre le vibrazioni, differenziale integrato, doppia trazione posteriore e il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, una tecnologia per l’inclinazione simultanea di tutte e 4 le ruote che gli consente di mantenersi aderente all’asfalto, garantendo una guida fluida e precisa per affrontare in tutta sicurezza ogni tipo di strada, anche le più dissestate.