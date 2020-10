Streetfighter V4, più sportiva con Ducati Performance. Tanti accessori per aumentare il carattere racing

BORGO PANIGALE - Lo Streetfighter V4 di Ducati è ancora più 'aggressivo' con gli accessori 'Performance'. Con i suoi 178 kg di peso, il motore Desmosedici Stradale 1.103 cm3 con 208 CV, le ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione, lo Streetfighter V4 già espressione assoluta della sportività della casa di Borgo Panigale, che con le numerose possibilità offerte dal catalogo Ducati Performance può essere ulteriormente accentuata. Il gruppo di scarico completo in titanio, il set di ali in carbonio e i cerchi in magnesio sono solamente alcuni degli elementi derivati dal mondo delle corse con i quali è possibile equipaggiare questa naked estrema. Il sistema di scarico in titanio è sviluppato per le corse e ogni singolo componente dell'impianto è realizzato in una speciale lega di titanio che consente un notevole risparmio di peso (alleggerimento 5.5 kg), oltre a essere particolarmente resistente alle alte temperature sviluppate.

Il gruppo di scarico migliora sensibilmente il già elevato rapporto peso-potenza. Il set composto da 4 ali in fibra di carbonio strutturale è pensato per chi vuole donare alla propria moto un ulteriore tocco di esclusività. La leggerezza del magnesio forgiato incontra invece il design tipicamente racing delle 9 razze dei cerchi 'Performance' di derivazione Superbike e omologati per l'utilizzo monoposto. Di derivazione MotoGP è invece la frizione a secco che viene resa disponibile per gli altri modelli V4. La frizione a secco garantisce importanti benefici nel feeling di guida della moto in pista, in particolare tramite una più efficace funzione anti-saltellamento anche nelle scalate più aggressive e una maggiore fluidità in tutte le fasi di off-throttle. Completano il catalogo i paratacchi in carbonio, la cover serbatoio in carbonio, la cover sella passeggero, il tappo serbatoio in alluminio dal pieno, la coppia manopole ispirate al mondo delle corse e le pedane pilota regolabili in alluminio.