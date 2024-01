Triumph, tre cilindri da 95 cv per la Daytona 660. Già prenotabile, arriverà in concessionaria in primavera

Con la nuova Daytona 660, già prenotabile e in arrivo nelle concessionarie dalla prossima primavera, Triumph Motorcycles rispolvera un nome amato dagli appassionati del brand. Si tratta di una sportiva di media cilindrata, equipaggiata con un 3 cilindri di 660 cc da 95 cv e 69 Nm di picco di coppia. Evoluto e raffinato per offrire maggiore reattività e un’erogazione più fluida rispetto all’analogo motore montato sui modelli Trident e Tiger Sport, vanta un incremento del 17% della potenza massima e del 9% della coppia. Riconoscibile al primo sguardo per la forma dei fari doppi a Led che incorporano una presa d’aria centrale e per il fanale a Led sagomato, proposta anche in versione depotenziata per guida con patente A2, la Daytona 660 presenta sovrastrutture minimali che ne enfatizzano il carattere sportivo. Per quello che riguarda il telaio, da segnalare la forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm e il monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico al posteriore.

L’altezza da terra è 810 mm. I freni sono con pinze radiali a 4 pistoncini con doppio disco da 310 mm. «Per garantire una totale sensazione di controllo - sottolinea l’importatore - la Daytona 660 presenta un pacchetto tecnologico che include tre diverse modalità di guida (Sport, Road e Rain) che ottimizzano la risposta dell’acceleratore e le impostazioni del controllo di trazione in base alle condizioni di guida e di aderenza. Inoltre, è presente il nuovo sistema Emergency Deceleration Warning che attiva le luci d’emergenza posteriori per allertare gli altri utenti della strada in caso di frenate improvvise».

Per Steve Sargent, Chief product officer di Triumph, «La 660 ha l’attitudine e l’agilità che ci si aspetta dal nome Daytona, con prestazioni entusiasmanti ma anche la facilità di utilizzo che tanti motociclisti di oggi cercano ogni giorno. Siamo davvero entusiasti dell’impatto che la Daytona 660 avrà nel segmento delle sportive media, che è tornato ad essere in grande crescita».