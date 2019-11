Vespa, una mostra con i trofei della “mitica” per celebrare i 70 anni del primo Vespa Club Italia

VERONA - Una mostra con tutti i trofei Vespa per celebrare i 70 anni dalla fondazione del primo Vespa Club Italia. Si terrà da sabato al museo Nicolis di Villafranca a Verona. Saranno esposti anche i “tesori” della Collezione Marco Romiti e quelli conquistati dai vespisti italiani in eventi sportivi e turistici.

Si tratta di una partecipazione senza precedenti: i trofei, infatti, saranno esposti per la prima volta fuori dalla Sede istituzionale. La scelta del Museo Nicolis è stata obbligata: è il luogo dove è raccolto l’heritage più raffinato del ‘900 e viene mostrato in tutto il suo splendore di stile e raffinatezza tecnica.

I trofei raccontano anni di vera passione, cresciuta insieme all’Italia del boom economico, della “Dolce Vita”. Il ruolo che Vespa ha saputo ritagliarsi ha conquistato tutti gli strati sociali. Non a caso la Vespa Piaggio, capolavoro dell’arte industriale italiana, in tutto il Mondo è da sempre interpretata come sinonimo di stile, buon gusto, progresso, libertà ed emancipazione femminile.

Nell'occasione oltre al celebre “Trofeo del Turismo” del 1950, pezzo unico, alcune rare pietre miliari Vespa: la 98 de 1946, le Sport del 1952 e 1953, e la mitica 125 di “Vacanze Romane” con Audrey Hepburn e Gregory Peck.

La mostra è allestita con la collaborazione specialistica del Vespa Club d’Italia, un movimento che in Italia conta oltre 67mila iscritti in 570 club. All’inaugurazione saranno presenti il Presidente del Vespa Club d'Italia, Roberto Leardi con tutto il consiglio direttivo nazionale e Marco Romiti.