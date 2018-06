Vespa World Days, a Belfast il grande raduno mondiale. Migliaia gli appassionati da tutto il mondo

BELFAST - Migliaia di vespe colorate, personalizzate, uniche. Hanno invaso le strade di Belfast, in Irlanda del Nord, per partecipare all’edizione 2018 dei Vespa World Days, il più importante raduno che ogni anno chiama a raccolta i Vespa Club di tutto il mondo.

Nella capitale dell’Irlanda del Nord sono arrivate rappresentanze di Vespa Club da 37 Paesi: dagli Stati Uniti all’Indonesia, dall’Australia al Messico, dal Canada alla Cina, passando per tutta l’Europa e l’area mediterranea fino a Israele. Una testimonianza forte della universalità del mito di Vespa che, proprio in questi anni, sta vivendo uno dei suoi momenti più felici.

È stato spettacolare il corteo di Vespe che si è snodato sulla Causeway Coast, fra prati verdi e il Mare del Nord. Tantissimi applausi fino a Belfast, una meta di tendenza in questi anni, eletta da Lonely Planet al primo posto nella Top 10 delle località da visitare.

Tante le curiosità della carovana. Fra i tanti esemplari di Vespa sfilati, la palma del veicolo più antico e prezioso è andata a una splendida ed efficientissima Vespa Douglas del 1951, completamente conservata con ancora la gomma di scorta originale dell’epoca.

Come da tradizione, l’ultimo atto dei Vespa World Days è stata la proclamazione dei vincitori del Vespa Trophy, l’ambito trofeo turistico che, realizzato in partnership con Michelin, mette in gara gli iscritti ai Vespa Club, chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel loro viaggio verso Belfast. La vittoria ha sorriso all’Italia grazie al Vespa Club Verona che ha preceduto i ragazzi del Vespa Club Morciano di Romagna, al terzo posto il team belga del Vespa Club di Oostende. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati ai Presidenti dei Vespa Club di Cipro e di Oostende, mentre il premio per il Vespista Solitario è andato per la prima volta a una donna, iscritta al Vespa Club Praga che da sola ha viaggiato per oltre 6.000 km per raggiungere Belfast.

Ma appena archiviato il raduno di Belfast già si pensa al prossimo appuntamento, quello del 2019 che si terrà in Ungheria.

I Vespa World Days rappresentano la celebrazione del mito intramontabile di Vespa. Uno scooter che ha ormai travalicato la sua funzione di veicolo facile ed elegante per il commuting quotidiano per divenire una icona globale, amato da intere generazioni.