Yamaha apre uno store online pensato per gli acquisti di accessori e abbigliamento

ROMA – Yamaha annuncia l'apertura del digital store, un sito dove poter acquistare comodamente da casa tutte collezioni Yamaha-wear dal casual, al racing, dal tecnico moto e scooter a quello marine, oltre a tutti gli accessori come borse, zaini, valigie oltre al merchandise ufficiale. Si tratta di una iniziativa pensata per soddisfare le necessità degli appassionati soprattutto in questo periodo dove si è costretti a rivedere momentaneamente anche alcune abitudini legate allo shopping.

Inoltre Yamaha specifica che tutti i prodotti arrivano a casa degli acquirenti, in totale sicurezza, in 3-5 giorni lavorativi. Lo shop on-line è disponibile qui. Per ciascuna categoria si può filtrare la ricerca per genere, tipo e collezione individuando così ciò che corrisponde a gusti e necessità. Chiaramente al termine del lockdown ciascuno potrà anche ritirare gratuitamente la merce presso il proprio dealer di riferimento.

"Per far fronte alla situazione attuale, abbiamo scelto di garantire comunque la possibilità al pubblico di non farsi mancare accessori e capi originali attraverso lo shopping online. Stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni possibili sia per rimanere accanto alla nostra community, sia per avvicinarci anche a un pubblico "neofita" che scelga di utilizzare in futuro le due ruote e voglia consapevolmente indossare abbigliamento tecnico, per viaggiare con la giusta protezione. Un modo unico per vestire la propria passione", afferma Andrea Colombi, country manager Yamaha.