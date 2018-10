Yamaha, per le XSR e MT 2019 arrivano le nuove livree

ROMA – Per il 2019 Yamaha ha aggiornato le colorazioni disponibili di buona parte della gamma moto. In particolare, i modelli XSR Sport Heritage a partire da marzo saranno infatti proposti nella nuova livrea audace e al contempo semplice, Garage Metal, ispirata alla carrozzeria rossa/bianca resa famosa dalle moto Yamaha vittoriose negli anni Settanta.

La striscia orizzontale rossa con un contorno nero su una base alluminio e le cuciture rosse a contrasto sulla sella, si sposano perfettamente con le due modern-classic XSR900 e XSR700: la prima è dotata di un un motore 3 cilindri in linea da 850 cc e 115 CV, la seconda da un bicilindrico in linea da 698 cc e 75 CV di potenza massima.

Ma le novità non si fermano alla gamma Sport Heritage. Anche la famiglia MT guadagna per il 2019 nuove colorazioni Night Fluo, che non solo sottolineano il carattere delle Hyper Naked Yamaha, ma creano anche un look riconoscibile all'istante che rafforza il family feeeling tra i possessori di MT.

La nuova colorazione Ice Fluo consiste in una nuova tinta grigio ghiaccio per le parti verniciate, in contrasto con i cerchi rosso fluo e il nero per motore, telaio, forcella e faro, con il logo dei tre diapason sul serbatoio o sulle prese d'aria. Sarà proposta su tutti i modelli MT (eccetto le versioni SP), con la disponibilità che varia in funzione del modello: MT-125 da ottobre 2018, MT-10 e MT-07 da novembre 2018; e MT-09 e MT-03 a partire da dicembre 2018.