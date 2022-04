ACI, presidente Sticchi Damiani: «Non siamo contrari a ridurre limite velocità, ma necessari incentivi per sostituire Euro 0»

«Non sono contrario» alla riduzione di 10kmh del limite di velocità in autostrada, «ma ci sono altre cose molto più determinanti per ridurre l’inquinamento». Lo ha detto il presidente dell’ Aci, Angelo Damiano Sticchi, alla maratona «One people, one planet» per la Giornata Mondiale della Terra. Per risolvere il problema dei 15 milioni di Euro 0, ha aggiunto «c’è bisogno di una campagna di incentivi molto più efficace».