Londra, al via estensione tassa sui veicoli più inquinanti: 14,80 euro al giorno le auto. Per camion e pullman 116 euro

LONDRA - La controversa estensione della tassa sui veicoli più inquinanti a Londra entra in vigore oggi, ma le promesse di una migliore qualità dell’aria nella capitale britannica si scontrano con la riluttanza dei residenti, in piena crisi per il costo della vita. Limitata al centro di Londra quando e stata introdotta nel 2019, la ULEZ (zona a bassissime emissioni), il cui obiettivo e garantire una migliore qualita dell’aria per i residenti, era gia stata notevolmente ampliata nel 2021 e oggi viene estesa a tutta la città. Ma il progetto, promosso dal sindaco laburista di Londra Sadiq Khan e stato criticato da molti residenti. Il partito laburista ha persino pagato il prezzo alle urne di recente, perdendo le elezioni locali in una circoscrizione interessata dall’estensione della tassa. All’epoca, il leader laburista Keir Starmer aveva chiesto a Sadiq Khan di «ripensare» alla sua decisione di estendere la ULEZ, affermando che era «indubbiamente» costata al suo partito le elezioni.

Per alcuni osservatori, l’estensione della tassa potrebbe avere conseguenze sulla politica ambientale del Regno Unito, i cui obiettivi a lungo termine si scontrano con le priorità a breve termine degli elettori, in particolare con il loro potere d’acquisto. Ma nonostante le critiche, le azioni legali e i sabotaggi - centinaia di telecamere ULEZ sono state vandalizzate negli ultimi mesi, secondo la polizia - Sadiq Khan mantiene la rotta. «Non possiamo permetterci di ignorare la situazione quando si tratta di rispondere a un’emergenza sanitaria o climatica», ha dichiarato il sindaco all’inizio di agosto. Dopo il fallimento di una sfida legale contro l’estensione della tassa, si e congratulato con se stesso, affermando che il suo piano avrebbe permesso a «cinque milioni di londinesi in piu» di respirare «aria piu pulita». Con questa estensione, la ULEZ coprira un’area di nove milioni di abitanti. Secondo un rapporto del 2022, l’inquinamento atmosferico e stato la causa di 1.700 ricoveri ospedalieri a Londra tra il 2017 e il 2019. I conducenti di auto a benzina generalmente prodotte prima del 2006 (standard Euro 4) e di veicoli diesel generalmente prodotti prima del 2015 (standard Euro 6) devono pagare 12,50 sterline (14,80 euro) al giorno per entrare nella ULEZ, o rischiano una multa di 180 sterline.

I camion e i pullman devono pagare 100 sterline (116 euro) al giorno. I taxi sono esenti. Il Comune di Londra ha istituito un programma per aiutare i residenti a cambiare le loro auto con veicoli meno inquinanti prima dell’entrata in vigore della tassa. In un’intervista rilasciata a PA on Sunday, Sadiq Khan si e detto «deluso» dal fatto che il governo conservatore non abbia finanziato parte di questo programma di aiuti, come ha fatto per altre citta britanniche. «Sono deluso dal fatto che i conservatori sembrano usare l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico come armi politiche», ha dichiarato. La citta di Londra «puo essere orgogliosa oggi», ha dichiarato Greenpeace in un comunicato di lunedi, accogliendo con favore l’introduzione dell’estensione della tassa. «Invece di giocare a fare politica con questioni cosi vitali, il primo ministro Rishi Sunak dovrebbe lavorare con il sindaco di Londra per fornire un reale sostegno finanziario ai lavoratori che vogliono sbarazzarsi dei veicoli piu vecchi e inquinanti».