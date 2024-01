Auto elettrica, uno studio rivela: col gelo -29,7% autonomia batteria nei veicoli BEV piu diffusi

«L’efficienza e l’autonomia di tutti i veicoli diminuiscono quando fa freddo e i veicoli elettrici non sono diversi. Uno studio dettagliato su oltre 10.000 veicoli in condizioni climatiche fredde ha rilevato che l’autonomia diminuisce in media del 29,7% tra i modelli di veicoli elettrici piu diffusi». È quanto emerge da un’analisi di Recurrent, start up americana di ricerca sulle batterie per veicoli elettrici, dopo i casi di automobilisti Tesla impossibilitati a ricaricare il loro veicolo elettrico Tesla a Chicago per le temperatura rigide.