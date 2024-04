California, boom veicoli elettrici riduce emissioni di CO2 dello stato Usa

LOS ANGELES - Secondo un nuovo studio, il boom dell’uso di veicoli elettrici in alcune zone della California sta riducendo la quantità di CO2 emessa in quelle aree. I nuovi dati forniscono un potente argomento per le autorità del piu popoloso degli Stati Uniti, che vogliono generalizzare l’uso di modalità di trasporto elettriche per raggiungere emissioni di CO2 “nette zero” entro il 2045. Grazie a una rete di sensori installati a partire dal 2012 intorno alla baia di San Francisco (dove le auto elettriche sono ormai comuni), gli scienziati della prestigiosa Università della California di Berkeley hanno osservato un calo costante dei livelli di anidride carbonica (CO2) emessi ogni anno. «Stiamo dimostrando, attraverso misurazioni atmosferiche, che l’adozione di veicoli elettrici sta funzionando e che sta avendo l’effetto desiderato sulle emissioni di CO2», ha dichiarato l’autore principale dello studio, Ronald Cohen. L’anidride carbonica e il principale gas serra e uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici. Piu di due terzi delle emissioni di CO2 provengono dalle aree urbane, ma ci sono poche informazioni dettagliate su queste emissioni per aiutare i legislatori nelle loro decisioni.

Con il suo team, Ronald Cohen ha registrato un calo annuale dell’1,8% delle emissioni di CO2 in un periodo di cinque anni. Incrociando questi dati con quelli di immatricolazione dei veicoli nella regione di San Francisco, dove quasi un veicolo su 20 e elettrico o ibrido, i ricercatori hanno potuto concludere che l’elettrificazione sta avendo un impatto misurabile. «L’ambizione dello Stato californiano e quella di essere a zero emissioni entro il 2045, e cio richiede una diminuzione (delle emissioni) di poco piu del 3,5% all’anno nei prossimi 20 anni», ha dichiarato Ronald Cohen all’AFP. L’ambizioso piano della California per raggiungere le emissioni nette zero - in cui le emissioni di CO2 sono fortemente ridotte e le emissioni rimanenti sono compensate - la pone in vantaggio rispetto al resto del Paese e al suo piano generale per raggiungere questo traguardo entro il 2050.

Lo Stato occidentale degli Usa ha alcune delle normative ambientali piu severe degli Stati Uniti, compreso un piano per vietare la vendita di tutte le nuove auto a combustione entro il 2035. Ronald Cohen, che intende installare una rete di sensori non solo a Los Angeles ma anche a Glasgow, in Scozia, e a Providence, sulla costa orientale degli Stati Uniti, riconosce che la rapida adozione di veicoli elettrici nella regione di San Francisco la rende un caso di studio atipico. «Ma dimostra che e possibile», afferma. «Dimostra sia che possiamo effettuare misurazioni che ci permettono di valutare l’impatto delle politiche pubbliche delle città, sia la misura in cui tali politiche stanno determinando un cambiamento misurabile». Secondo le autorità, nel 2022 circa il 45% dell’elettricità consumata in California proveniva da combustibili fossili, una quota che sta diminuendo a fronte dell’aumento delle energie rinnovabili.