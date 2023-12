Firenze è la città più sostenibile d'Italia. Sul podio anche Milano e Parma, Roma al 18° posto

Firenze si è affermata come la città più eco-mobile d’Italia, conquistando il primo posto del podio per la mobilità sostenibile. Alle sue spalle, Milano e Parma si sono distinte al secondo e terzo posto, mentre Torino e Bologna si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto. Roma si è posizionata solo al diciottesimo posto. Al contrario, le città meno sostenibili sono state identificate come Messina, Catania e Potenza. È quanto emerge dal «diciassettesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane» che evidenziato i progressi delle città nel promuovere soluzioni di mobilità sostenibile, compresi i sempre più diffusi sistemi di sharing di auto, bici, scooter e monopattini. Il rapporto è stato presentato in occasione della due giorni di MobyDixit, l’evento che ha riunito oltre 350 delegati provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Parma e da Euromobility, l’associazione dei mobility manager italiani, e si è svolta nei giorni 29 e 30 novembre 2023 a Parma, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. La manifestazione ha ospitato la 23esima edizione della Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la settima Conferenza sui Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.