In Lombardia in vigore le misure antismog in 9 province. Circolazione vietata durante il giorno ai mezzi più inquinanti

Sono entrate in vigore oggi le misure antismog di primo livello in nove province della Lombardia. Questo comporta che nei Comuni oltre i 30 mila abitanti dalle 7:30 alle 19:30 è vietata la circolazione alle auto benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 tutti i giorni (e non solo dal lunedì al venerdì). Nelle abitazioni la temperatura massima è fissata a 19 gradi ed è vietato accendere fuochi all’aperto, utilizzare stufe a legna fino a tre stelle e in agricoltura spandere liquami, digestati, fanghi di depurazione, fertilizzanti salvo iniezione e interramento immediato. Se la concentrazione degli inquinanti non scenderà per 6 giorni consecutivi scatteranno le misure antismog di secondo livello.