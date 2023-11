Pirelli si conferma al vertice per sostenibilità. Nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2023 di S&P Global

MILANO - Pirelli si conferma al vertice della sostenibilità a livello globale per il settore Auto Components e per quello Automotive nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2023 di S&P Global. È quanto emerge dai risultati pubblicati da S&P Global, validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability, che evidenziano come il punteggio ottenuto da Pirelli, pari a 83 punti, sia il più alto del settore Auto Components e di quello Automotive e significativamente superiore alla media di settore pari a 26 punti nel caso delle componenti auto e 33 punti nel settore Automotive.