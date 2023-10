ZTL a Roma, slitta l’attivazione dei varchi. Gualtieri: «Intesa con la Regione sulla fascia verde»

«Con la Regione Lazio abbiamo trovato una intesa sulla delibera per la Ztl Fascia Verde. L’accensione dei varchi slitterà di alcuni mesi in attesa dell’attivazione dei move-in e dei carnet». Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una conferenza stampa a Piazza Venezia. «Abbiamo finalizzato l’intesa con la Regione sulle modifiche della delibera precedente - ha detto ancora il sindaco - È stato un confronto lungo e positivo, e ringrazio la Regione per la collaborazione che ci permette di rendere questa misura più sostenibile e coerente con l’esigenza di conciliare tutti gli obiettivi: tutela della salute, quindi la riduzione dei veicoli inquinanti, ma anche la tutela delle persone più fragili su cui non può essere scaricato il peso di questo esercizio. Abbiamo trovato un punto di equilibrio adeguato. I tecnici della Regione hanno eseguito dei monitoraggi rispetto ai nuovi dati sulla qualità dell’aria che sono quelli che sono arrivati in primavera. Sulla base di quei dati è stato possibile rimodulare le misure. Questo sarà il percorso, le tappe tecniche le vedremo con loro, ma la sostanza è che abbiamo avuto un via libera grazie al dialogo e la collaborazione istituzionale tra noi e la Regione».