2028, l’anno zero della Maserati: da Modena usciranno solo vetture a batteria

Solo elettriche: dal 2028 tutte le Maserati saranno ad emissioni zero. E’ lo specchio dei tempi, ma anche una sfida ambiziosa e difficile, specialmente alle concorrenti tedesche, Porsche compresa. Il Tridente è abituato a giocare d’anticipo e in questa metamorfosi verso l’era della sostenibilità anticipa addirittura di due anni le strategie collettive del gruppo Stellantis. «Un cambiamento di passo sostanziale per garantirsi il futuro, senza tuttavia dimenticare il passato e la nostra storia, senza rinunciare alle emozioni e alla massima qualità», ha sottolineato di recente Davide Grasso, il Ceo che dal 2019 è al vertice dell’azienda modenese per traghettarla verso orizzonti inesplorati. «Il cambiamento sta accelerando – ha aggiunto – e ci troverà pronti».



Il piano di elettrificazione, aggiornato in base alle più recenti tendenze dei mercati globali e alle necessità industriali, prevede l’imminente arrivo, già prima dell’estate, dell’attesissima GranCabrio Folgore. All’inizio del prossimo anno debutterà un altro gioiello, la versione “green” della supercar MC20 la cui forza di seduzione è diventata un manifesto del nuovo corso stilistico e tecnologico di Maserati. L’attuale Levante, che sta terminando il ciclo di produzione, avrà un’erede importante dal 2027. Sarà solo elettrica e punterà in particolare ai mercati di Usa e Cina. Dovrebbe avere tre motori e una potenza superiore ai 750 cv. Gli ingegneri Maserati stanno lavorando anche a batterie evolute per una maggiore autonomia. La serie della novità verrà completata nel 2028 dalla nuova generazione Quattroporte, l’erede dell’ammiraglia che ha sdoganato nel mondo il concetto di tecnologia luxury all’italiana. Sarà naturalmente anche questa solo elettrica. Dopo l’arrivo della Grecale Folgore, l’attenzione si sposta intanto sulla sorella scoperta della GranTurismo, che rivendica il primato di essere stata in assoluto la prima full-electric nei listini del brand.



GranCabrio è una convertibile che esalta design e comfort, puntando sul fascino che storicamente hanno dispensato le “scoperte” del Tridente. In più, la versione elettrica Folgore ha il fascino non indifferente del futuro che avanza. Le premesse, e le promesse, sono incoraggianti: la nuova GranCabrio adotterà Il powertrain della coupé con una batteria da 800 V e tre potenti motori magnetici permanenti da 300 kW – uno all’anteriore e due nella parte posteriore – che erogano fino a 560 kW/761 cv e trasmettono ben 1.350 Nm di coppia alle quattro ruote.

Si parla dunque di prestazioni degne di una vera supercar, proprio come la gemella GranTurismo. La versione Folgore affiancherà quella con il motore termico 6 cilindri Nettuno tre litri twin turbo da 550 cv. Il tetto in tessuto si ripiega elettricamente in 14” preservando lo spazio per quattro passeggeri. «L’eccellenza Maserati – ha fatto notare il Ceo Grasso – emerge da vetture così inebrianti come GranTurismo e GranCabrio, oltre a supercar straordinarie come la MC20».