Maserati Folgore Day, il futuro del Tridente parla elettrico. Il ceo Grasso: «È una grande opportunità»

RIMINI – Il futuro di Maserati è sempre più proiettato verso l’elettrico. Nel festeggiare il 110° anniversario dalla sua nascita, la Casa di Modena ha voluto tracciare la strada che compirà nei prossimi anni. Il Maserati Folgore Day è stato, dunque, l’occasione per entrare nella nuova dimensione del marchio del Tridente.

Un viaggio iniziato con la GranTurismo Folgore, primo modello completamente elettrico prodotto da Maserati, e proseguito con la Grecale Folgore, primo SUV spinto da un propulsore full electric. Fino ad arrivare al presente con la GranCabrio Folgore, in grado di incarnare eleganza e raffinatezza con il classico gusto italiano. La gamma elettrica vedrà poi l’arrivo, nel corso del prossimo anno, della supercar MC20 Folgore.

L’obiettivo di Maserati è quello di garantire un’elettrificazione completa della sua gamma entro il 2028. La visione strategica del marchio del Tridente prevede, inoltre, un piano di crescita rivolto a una redditività sostenibile nel lungo termine puntando sull’evoluzione costante dei suoi prodotti. La Casa di Modena continuerà quindi a puntare fortemente sull’identità nazionale, ciò significa che tutte le vetture verranno disegnate, sviluppate e prodotte in Italia.

Il CEO di Maserati Davide Grasso, per l’occasione, ha spiegato: «La strada intrapresa da Maserati sta generando molto interesse. Il riscontro che abbiamo ricevuto dalla nostra gamma Folgore è decisamente buono, entro la fine dell’anno avremo delle indicazioni più precise ma siamo soddisfatti».

Grasso ha poi proseguito: «L’elettrico è un’opportunità incredibile per Maserati. Siamo l’unico marchio italiano ad avere una gamma completa elettrica. Ma il nostro obiettivo è quello di accompagnare i clienti anche in quei mercati dove l’elettrificazione procede a ritmi più lenti. Il 2028 non è da considerare come una deadline, non abbiamo ancora una data precisa dopo la quale smetteremo di produrre modelli elettrici».

Una sfida che ha visto designer e ingegneri lavorare fianco a fianco per riscrivere la storia tecnica e visiva della Maserati. Pur garantendo un’elevata performance, l’obiettivo è stato quello di non tradire il DNA del marchio che vede al centro l’eleganza e un animo sportivo. A tal proposito Maserati è l’unico costruttore italiano impegnato in Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche che proprio lo scorso weekend ha fatto tappa a Misano Adriatico.

Il Folgore Day non è altro che l’inizio del nuovo viaggio per Maserati. Da sempre sinonimo di artigianalità ed eleganza, le vetture del Tridente ancora una volta simboleggiano il genio creativo e ingegneristico italiano. Sfruttando le nuove tecnologie, Maserati vuole sottolineare il suo tratto distintivo di performance e originalità confermandosi come simbolo dell’evoluzione dell’automobile.