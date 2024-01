A ottobre +36,3% immatricolazioni di auto elettriche in UE. Anfia, per mercato Europa quindicesimo mese di crescita

A ottobre 2023, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria nell’Unione europea sono aumentate in modo significativo, con una crescita del 36,3% (121.808 unita). Diversi mercati hanno contribuito a questa espansione con aumenti percentuali a tre cifre, in particolare il Belgio (+147,3%) e la Danimarca (+100,7%). Lo rende noto l’Acea, l’associazione europea dei costruttori di auto. Dopo un rallentamento a settembre, la Germania - il piu grande mercato per le auto a batteria - ha registrato una crescita modesta (+4,3%) a ottobre. Questo porta il volume annuale a 1,2 milioni di unita, segnando un notevole aumento del 53,1% rispetto all’anno scorso e conquistando una quota del 14% del mercato automobilistico dell’Ue nel periodo di dieci mesi.Le nuove immatricolazioni di auto ibride-elettriche nell’Ue hanno registrato un’impennata del 38,6% in ottobre, grazie alla crescita sostanziale nei tre principali mercati della regione: Germania (+57,9%), Francia (+40,1%) e Italia (+28%). Questo ha contribuito a un aumento cumulativo del 29,8%, per un totale di 2,2 milioni di unita vendute nei primi dieci mesi, pari a oltre un quarto del mercato.

Le vendite di auto elettriche ibride plug-in sono calate del 5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 72.002 unita il mese scorso. Nonostante i notevoli aumenti in Belgio (+70,2%) e Francia (+34,2%), cio non e bastato a compensare il calo della Germania (-49%), il piu grande mercato per questa fonte di energia. Di conseguenza, la quota di mercato delle auto ibride plug-in e scesa dal 10,2% all’8,4% in ottobre. «Ancora un rialzo a due cifre, a ottobre, per il mercato europeo dell’ auto, in crescita per il quindicesimo mese consecutivo (+14,1%)». Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell’Anfia. Tra i cinque major market (incluso Uk), è la Francia a guidare la classifica, con immatricolazioni in aumento del 21,9% nel mese, seguita dall’Italia (+20%), dalla Spagna (+18,1%) e dal Regno Unito (+14,3%), mentre la Germania contiene la crescita al 4,9%, pur essendo al primo posto per volumi di vendita mensili. A ottobre, per il quinto mese consecutivo, la quota di penetrazione delle vetture elettriche pure (Bev), pari al 15,2%, ha superato la quota delle vetture diesel (10,6%) immatricolate nel mese.

Lo stesso vale per il periodo gennaio-ottobre 2023, in cui la quota delle Bev resta al 15,2% contro il 12,2% del diesel. Un quadro lontanissimo da quello italiano, dove l’immatricolato diesel è al 18% nel mese contro il 3,9% delle Bev. «Riguardo al dossier Euro 7 - aggiunge Vavassori - abbiamo apprezzato la posizione assunta dal Parlamento Ue e confidiamo che negli ultimi negoziati in trilogo, a inizio 2024, si possa proseguire sulla strada di una visione normativa d’insieme, che stimoli la transizione in maniera pragmatica e razionale».