Accordo tra BYD e Hino per vetture elettriche. Costituiranno una joint venture per produrre auto a batteria

PECHINO - La Byd Auto Industry Co. Ltd. ha firmato oggi un accordo con la casa automobilistica giapponese Hino Motors Ltd. per la costituzione di una joint venture volta allo sviluppo di veicoli commerciali elettrici alimentati a batteria. Secondo l'accordo, la nuova società dovrebbe essere fondata in Cina nel 2021. Entrambe le aziende deterranno il 50% del capitale sociale del nuovo soggetto. Secondo una fonte interna a Byd, la joint venture unirà i punti di forza di entrambe le case automobilistiche per sviluppare veicoli elettrici a batteria e centraline elettriche per i clienti, rivolgendosi principalmente al mercato asiatico. La nuova società, ha aggiunto la fonte, prevede di lanciare sul mercato veicoli con il marchio Hino entro il 2025.