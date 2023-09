Acea, accordo su Euro7 va nella giusta direzione, ma è sempre elevata la pressione sui costi e i benefici ambientali limitati

«La posizione degli Stati membri rappresenta un miglioramento rispetto alla proposta Euro 7 della Commissione europea, che era del tutto sproporzionata e comportava costi elevati per l’industria e i clienti, con benefici ambientali limitati», ha affermato il direttore generale di Acea, Sigrid de Vries, dopo l’accordo sull’Euro 7 raggiunto oggi dai ministri nazionali a Bruxelles. «L’obiettivo del Consiglio di continuare gli efficaci test Euro 6/VI e sensato. Tuttavia, rispetto a quanto in vigore oggi, la norma Euro 7 e molto piu ampia per le auto nuove, i furgoni e, in particolare, i veicoli pesanti, richiedendo notevoli sforzi di ingegneria e test. Pertanto, richiedera ingenti investimenti aggiuntivi da parte del nostro settore in un momento in cui sta investendo tutte le sue risorse nella decarbonizzazione».

«Il nostro settore e pienamente impegnato nella lotta all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico», ha aggiunto de Vries. «Chiediamo ora agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione di lavorare per un regolamento Euro 7 che ci consentira di concentrarci su questi duplici obiettivi mantenendo i veicoli accessibili e il nostro settore competitivo». L’Ue dispone gia di uno degli approcci piu completi e rigorosi al mondo nei confronti delle emissioni inquinanti dei veicoli, come gli ossidi di azoto (NOx) e le particelle. La tecnologia all’avanguardia fa si che le emissioni di gas di scarico siano appena misurabili, conclude Acea.