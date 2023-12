Acea, garantire neutralità tecnologica nel regolamento UE su gestione fine vita dei veicoli

In un documento l’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) espone il proprio punto di vista sulla proposta della Commissione europea per un regolamento sui requisiti di circolarita per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli a fine vita (ELV). In particolare per Acea gli «obiettivi ambiziosi in materia di contenuto riciclato possono essere realistici solo se vengono soddisfatte alcune precondizioni».

Ad esempio «qualsiasi obiettivo dovrebbe basarsi sulla definizione di plastica del Centro comune di ricerca della Commissione europea (termoplastici + schiume poliuretaniche), dovrebbe essere accettato sia il riciclaggio meccanico che quello chimico, dovrebbero essere fissate soglie speciali per le sostanze problematiche (SoC) esistenti». Inoltre «il contenuto riciclato pre-consumo e post-consumo deve essere conteggiato nel calcolo», che dovrebbe includere poi le materie prime responsabili di origine biologica«. Acea raccomanda poi »l’approccio della neutralita tecnologica nei confronti delle nuove tecnologie di riciclo«.