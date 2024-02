Acea: nel 2022 in UE 252 mln auto, 30,2 mln furgoni e 721mila bus con 574 veicoli ogni mille abitanti. Età media parco auto 12,3 anni

Nel 2022, il parco autovetture dell’Ue e cresciuto dell’1% rispetto al 2021, con oltre 252 milioni di autovetture in circolazione. Quasi tutti i Paesi dell’Ue hanno ampliato il proprio parco auto, con la crescita maggiore registrata in Romania (+3,3%). È quanto si legge in un report di Acea, l’associazione dei produttori di autoveicoli europei.

Nell’UE circolano 30,2 milioni di furgoni, di cui quasi la meta in tre Paesi: Francia (6,3 milioni di furgoni), Italia (4,4 milioni) e Spagna (4 milioni). E circolano quasi 6,5 milioni di veicoli commerciali medi e pesanti, con un aumento dell’1,9% rispetto al 2021. Con quasi 1,3 milioni di autocarri, la Polonia ha di gran lunga la flotta piu grande. Nell’Ue infine sono in funzione 720.783 autobus, di cui quasi la meta in tre Paesi: Polonia (128.677), Italia (100.014) e Francia (94.074).

La Ue conta 574 autovetture e 85 veicoli commerciali e autobus ogni 1.000 abitanti. È quanto emerge da un report di Acea, l’associazione di produttori di autoveicoli europei, riferita al 2022. La Polonia ha la più alta densità di autovetture nell’Ue (703 per 1.000 persone), mentre Cipro ha la piu alta densita di veicoli commerciali e autobus (137 per 1.000 abitanti). La densità più bassa di automobili si trova invece in Lettonia (410). La Lituania e la Germania hanno la piu bassa densita di veicoli commerciali e autobus (52). In Lettonia, quasi il 43% di tutte le famiglie non possiede un’ auto, mentre il 31,3% delle famiglie francesi possiede due autovetture. La distanza media annua percorsa nei Paesi considerati e di 12.540 chilometri. Le auto della Ue hanno in media 12,3 anni. La Grecia e l’Estonia hanno il parco auto piu vecchio, con veicoli di circa 17 anni.

Le auto piu recenti si trovano in Lussemburgo (7,9 anni). È quanto emerge da un report di Acea, l’associazione dei produttori di autoveicoli europei. L’eta media dei veicoli commerciali leggeri nell’Ue e di 12,5 anni. Dei quattro principali mercati europei, l’Italia ha il parco furgoni piu vecchio (14,7 anni), seguita da vicino dalla Spagna (14 anni). I camion hanno in media 13,9 anni. Con un’eta media di 23 anni, la Grecia ha il parco autocarri piu vecchio, mentre quelli piu recenti si trovano in Austria (6,7 anni) e Danimarca (7,9 anni). Gli autobus sulle strade dell’Ue hanno in media 12,5 anni. Con piu di 18 anni, gli autobus greci sono i piu vecchi della regione. Solo sette Paesi hanno una flotta di autobus con meno di 10 anni.

Nonostante il forte aumento delle vendite registrato negli ultimi anni, le auto a ricarica elettrica (elettriche a batteria e ibride plug-in) rappresentano ancora solo l’1,2% del parco auto totale dell’Ue. È quanto emerge in un report di Acea, l’associazione europea dei produttori automobilistici, riferito al 2022. Solo sei Paesi hanno una quota di auto elettriche a batteria superiore al 2%. I veicoli commerciali leggeri alimentati a diesel sono ancora dominanti, con il 90,7% della flotta alimentata a diesel e solo lo 0,8% dei furgoni a batteria. Mentre il 96% di tutti gli autocarri nell’Ue e alimentato a diesel, mentre la benzina alimenta lo 0,7% della flotta. Solo lo 0,1% degli autocarri sulle strade dell’Ue ha un sistema di propulsione a emissioni zero. Gli autobus diesel infine rappresentano il 90,5% della flotta europea, con solo l’1,9% di veicoli elettrici a batteria e il 2% di autobus ibridi. Tuttavia, quote significative di autobus elettrici si trovano nei Paesi Bassi (15,9%), in Lussemburgo (12,7%) e in Irlanda (13,1%).