Acea, a settembre quota elettriche in UE al 14,8%, ibride al 27,3%. Qelle a benzina scendono al 34%, diesel al 12%

Nel settembre 2023, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria nell’Ue sono aumentate del 14,3%, raggiungendo 127.149 unita, pari al 14,8% del mercato. La Germania, il mercato piu grande, ha registrato un calo significativo del 28,6%, che potrebbe essere legato alla riduzione degli incentivi per gli acquirenti privati a partire da settembre. Tuttavia, le performance particolarmente positive di altri tre mercati dell’Ue - Paesi Bassi (+70,8%), Svezia (+60,7%) e Francia (+34,2%) - hanno compensato il calo della Germania. A settembre, la quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 14,8%, in aumento rispetto al 14,1% del settembre dell’anno precedente. Per la terza volta quest’anno le auto a batteria hanno superato il diesel, diventando la terza scelta più popolare per gli acquirenti di auto nuove. Le auto ibride-elettriche hanno mantenuto la loro posizione di seconda opzione preferita, rappresentando un significativo 27,3% del mercato. Sebbene le auto a benzina siano ancora la scelta principale degli acquirenti, la loro quota di mercato e scesa dal 35,3% del settembre 2022 al 34,1% di quest’anno. Lo rileva l’Acea.

A settembre, le immatricolazioni di nuove auto ibride-elettriche nell’Ue sono aumentate del 30,5%, grazie soprattutto alla forte crescita nei tre maggiori mercati del blocco: Germania (+44,1%), Italia (+34,8%) e Francia (+30,2%). Il risultato e stato un aumento cumulativo del 28,8%, con quasi 2 milioni di unita vendute nei primi tre quarti dell’anno - circa un quarto del mercato. Lo rileva l’Acea. Il mese scorso le immatricolazioni di nuove auto ibride plug-in nell’Ue sono rimaste relativamente stabili (+0,4%), per un totale di 70.578 unita. La forte performance di mercati importanti come la Francia (+35,1%) e il Belgio (+71,4%) ha contribuito a compensare il calo della Germania (-45,7%), il piu grande mercato per questa fonte di energia. Nel complesso, la quota di mercato delle auto ibride plug-in e scesa dall’8,9% all’8,2% nel settembre di quest’anno.Il mercato delle auto diesel dell’UE ha continuato a diminuire a settembre (-12,5%), nonostante la crescita in Germania (+4,6%), mentre le vendite nella maggior parte degli altri mercati del blocco si sono ridotte.

Le auto diesel hanno ora una quota di mercato del 12,7%, in calo rispetto al 15,9% del settembre dell’anno precedente. Nel settembre 2023, il mercato delle auto a benzina dell’UE e aumentato del 5,5%, sebbene la sua quota di mercato sia diminuita dal 35,3% al 34,1% rispetto al settembre dello scorso anno. La crescita delle vendite nei mercati più grandi del blocco - Italia (+32,2%), Germania (+9,1%), Spagna (+3,2%) e Francia (+1,4%) - ha contribuito ampiamente a questo risultato. Lo rileva l’Acea.