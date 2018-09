Addio a Marchionne: venerdì 14 solenne messa di commemorazione al Duomo di Torino

TORINO - Sarà ricordato venerdì prossimo, 14 Settembre, nel Duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11, Sergio Marchionne, ex Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles, scomparso il 25 luglio dopo oltre 14 anni di attività all’interno del Gruppo.



L'Arcivescovo di Torino, S.E. Rev. Cesare Nosiglia, celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari, dei vertici dell’Azienda e di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare quei valori di umanità e responsabilità di cui Sergio Marchionne è sempre stato il più convinto promotore nel lavoro e nella vita privata.



Una seconda cerimonia commemorativa si terrà il 27 Settembre ad Auburn Hills, dove ha sede FCA US