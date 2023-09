Aniasa: Panda, Sandero e Ypsilon guidano la top ten dei modelli più noleggiati nei primi 6 mesi dell’anno in Italia

La top ten dei modelli di auto più noleggiati nei primi 6 mesi dell’anno in Italia propone diverse novità che confermano come ormai le fonti di approvvigionamento di questo mercato si siano piuttosto diversificate. Al di là dei posizionamenti di vertice dei modelli del Gruppo di riferimento dell’ex costruttore nazionale con Panda (1° posto), Ypsilon (3°), 500 (4°), Renegade (5°) e 500 X (8°), si segnala il secondo posto della Sandero e, nella seconda parte della classifica delle migliori 10, la presenza di Yaris Cross, T-Roc, Duster e Captur. Sono questi i principali dati che emergono dall’analisi semestrale sulla mobilità pay per use condotta da Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità.