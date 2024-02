La Apple va in soffitta. Cupertino rinuncia dopo un decennio a piani su auto elettrica, punterà su AI Generativa

Apple rinuncia ai progetti sullo sviluppo di una propria vettura elettrica, uno dei piani più ambiziosi che Cupertino ha messo in campo e su cui un team dedicato, lo Special Projects Group, lavorava da dieci anni. Secondo indiscrezioni, la notizia, inizialmente resa nota da Bloomberg e poi rimbalzata sui media mondiali, ha colto di sorpresa anche i 2.000 dipendenti al lavoro sul progetto, che dovrebbero essere spostati su altre iniziative, probabilmente legate all’intelligenza artificiale generativa. Secondo quanto riferito, la decisione è stata condivisa dal direttore operativo Jeff Williams e da Kevin Lynch, vicepresidente incaricato del progetto.

La decisione di chiudere definitivamente il progetto è significativa per l’azienda e pone fine a uno sforzo multimiliardario che avrebbe portato Apple in un settore completamente nuovo. Il colosso della tecnologia ha iniziato a lavorare su un’ auto intorno al 2014, puntando su un veicolo elettrico completamente autonomo con interni simili a quelli di una limousine e navigazione a guida vocale. Il mercato sembra avere bene accolto la notizia, con il titolo di Apple in rialzo nel premercato a Wall Street dopo i guadagni dell’afterhours (ieri aveva chiuso a +0,81%). Secondo gli analisti il cambio di rotta è positivo, perchè evita a Cupertino di «infilarsi» in un mercato, quello dei veicoli elettrici, che sta diventando sempre più complesso. Viceversa, il potenziale dell’intelligenza artificiale sembra essere maggiore, anche in termini di redditività di lungo termine.