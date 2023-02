Arriva il “bonus patente” per gli autotrasporti. Unasca, strumento utile per colmare carenza autisti

Un buono patente per l’autotrasporto rivolto ai soggetti che hanno sostenuto o possono sostenere, nel periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026 , le spese per la formazione necessaria al conseguimento di uno dei titoli e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’autotrasporto di persone e merci: è quanto stabilito dal Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha reso anche note le date d’avvio della piattaforma informatica e il periodo di fruibilità. Nel dettaglio dalle ore 12 del prossimo 6 febbraio, saranno infatti le autoscuole a potersi accreditare sulla piattaforma, mentre dalle ore 12 del 13 febbraio 2023, i soggetti in grado di conseguire o che hanno già conseguito i titoli richiesti, potranno presentare le domande per la concessione del “buono patente autotrasporto”. La piattaforma del ministero sarà operativa e raggiungibile dal 6 al 13 febbraio prossimi attraverso un apposito link

(https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/).

«Pur con alcuni limiti – ha commentato Emilio Patella, Segretario nazionale Autoscuole UNASCA –, il buono patente è un passo importante per cercare di colmare la carenza di autisti profssionali. È uno strumento che permette di non far pesare interamente sui futuri conducenti le spese necessarie ad una formazione professionale che ha risvolti positivi sulla mobilità e la sicurezza stradale. A nostro avviso, occorre aiutare le famiglie anche per le patenti di auto e moto, intervenendo sull’IVA, o rendendo detraibili le spese sostenute per la formazione».

Per questa operazione il MIT ha stanziato 3,7 milioni di euro per il 2022 ed ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi dal 2023 al 2026 ed il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta (con il limite massimo di 2.500 euro) e verrà riconosciuto una volta sola.