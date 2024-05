Aspi, arrivano altre stazioni ultrafast per le ricariche elettriche in autostrada. Al via nuove gare, si punta a intera rete

Aggiudicata la prima gara per otto nuove stazioni ultrafast per la ricarica di veicoli elettrici da parte di Autostrade per l'Italia. «Dopo aver chiuso il 2023 con la messa a terra, da parte della controllata Aspi Free To X, del nostro ambizioso piano per l'installazione di 100 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, abbiamo scelto di puntare sulla completa copertura della rete autostradale in gestione», ha affermato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. «Crediamo che il ruolo delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia fondamentale: per questo ci adoperiamo giorno dopo giorno per creare le condizioni affinché i nostri utenti possano scegliere soluzioni più sostenibili. Portiamo avanti con determinazione il nostro impegno per la ricerca e la messa a terra di soluzioni per una mobilità sempre più green».

Le aree di servizio interessate dalle prime otto procedure competitive si trovano 6 nel Centro-Sud e 2 nel Nord Italia e, in particolare, sono quelle di S.Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta), S.Pelagio Est (Padova), Verbano Ovest (Varese), Montepulciano Est e Ovest (Siena), Le Saline Est e Ovest (Foggia). Le stazioni saranno di tipo Ultrafast (ricarica dell'80% della batteria in 20 minuti) e vedranno tra le 10 e le 14 postazioni di ricarica. Entro il 2024, spiega inoltre, Autostrade per l'Italia, saranno bandite altre gare per la realizzazione di stazioni di ricarica, per un totale di ulteriori 100 aree di servizio sulla rete Aspi, che si aggiungeranno alle 100 già realizzate. Questo garantirà la copertura di tutte le aree di servizio presenti sull'intera rete gestita da Autostrade per l'Italia e una distanza di 30 chilometri tra una stazione di ricarica e la successiva.