Aspi, ogni 50 km si potrà fare ricarica elettrica veloce. Tomasi: «Attivati primi 52 km di “smart road»

«Il lancio del progetto Mercury sta confermando la sua validità. Abbiamo attivato i primi 52 km di ’smart road’ a Firenze e Bologna, con un test di auto a guida completamente autonoma e la previsione e di un’ulteriore crescita nei prossimi anni. Abbiamo anche completato le prime 100 aree di servizio attrezzate e gestite con le colonnine Free To X. In pratica ogni 50 km si potra fare una ricarica elettrica veloce. Nel 2024 contiamo di lanciare le gare per altre 108 aree di servizio». Cosi al quotidiano La Stampa Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l’Italia.