Audi, buoni i risultati 2023: 20 nuovi modelli entro il 2025. Con Performance Program 14 punta a margine operativo del 14%

Grazie ai risultati ottenuti nel 2023, con 1.895.240 consegne (+17,4%), ricavi aumentati a 69,9 miliardi di euro, utile operativo a 6,3 miliardi e flusso di cassa netto a 4,7 miliardi, Audi guarda con ottimismo ad un «futuro finanziariamente solido basato su un nuovo portafoglio di modelli». Lo ha detto oggi nel corso della conferenza sui risultati dell’ anno fiscale 2023 il ceo Gernot Döllner. E il concetto sulla solidità della situazione a Ingolstadt e sulla volontà di proseguire nei programmi già varati è stato sottolineato dal cfo Jürgen Rittersberger, che ne corso dello stesso evento ha detto « Audi ha la forza finanziaria per avere successo in tempi di cambiamento tecnologico e di concorrenza più intensa». «Finanze solide creano il quadro per i prossimi anni in cui continueremo a sviluppare la nostra trasformazione - ha ribadito Rittersberger - Ecco perché abbiamo lanciato il nostro Performance Program 14. Si tratta di una strategia efficace per garantire la nostra redditività». Riferendosi ai marchi Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati, ha detto che «a lungo termine vogliamo raggiungere per il gruppo dei brand Progressive un margine operativo del 14%».

Questo passando per un risultato che nel 2024 si dovrebbe collocare nella forchetta fra l’8 e il 10%. Audi rafforzerà ed espanderà in modo significativo il proprio portafoglio prodotti entro il 2028 utilizzando per i modelli Ice 11,5 miliardi di euro e 29,5 per i modelli elettrici e la digitalizzazione. Un piano che si è concretizzato nelle scorse ore con l’anteprima mondiale dell’ Audi Q6 e-Tron - il primo modello basato sulla nuova Premium Platform Electric (Ppe) - e che sarà seguita da una serie di lanci di prodotto, con 20 nuovi modelli entro il 2025. «Introduciamo sul mercato i nostri nuovi prodotti uno dopo l’altro - ha detto Döllner - sulla base di un’agenda vincolante che è incentrata sui nostri settori chiave, le prestazioni finanziarie, l’eccellenza dei prodotti e una struttura aziendale flessibile e agile. In questo modo stiamo accelerando la trasformazione in un contesto economico difficile». Per il 2024 Audi prevede condizioni che rimarranno molto sfidanti, con una situazione macroeconomica complessa. Audi si aspetta che i mercati rimangano altamente competitivi.

In questo contesto - è stato sottolineato nell’evento di Ingolstadt - è importante poter offrire un portafoglio tecnologico flessibile. Ecco perché per rispondere ai cambiamenti della domanda, Audi si sta preparando per il futuro producendo sia auto elettriche che con motore a combustione. Sulla base dell’attesa di una leggera crescita economica e di stabilità nella catena di fornitura per i componenti, il Gruppo Audi prevede di generare nel 2024 ricavi compresi tra 63 e 68 miliardi, con un margine operativo compreso tra l’8 e il 10% e un flusso di cassa netto tra i 2,5 e 3,5 miliardi.