Elettriche, solo il 17% delle Bev vendute in Europa ha prezzi accessibili. Tra il 2018 e il 2023 lanciati solo 40 modelli nei segmenti A e B

Solo il 17% delle auto elettriche vendute in Europa sono veicoli compatti del segmento B piu economico, rispetto al 37% dei nuovi motori a combustione. Secondo una ricerca di Transport & Environment (T&E) - che rappresenta le organizzazioni non governative per il trasporto sostenibile - le case automobilistiche stanno rallentando l’adozione dei veicoli elettrici dando priorità alle vendite di auto elettriche più grandi e costose. Stando al rapporto, tra il 2018 e il 2023 sono stati lanciati solo 40 modelli completamente elettrici nei segmenti compatti (A e B), rispetto ai 66 modelli grandi e di lusso (D ed E). In Europa, secondo l’analisi di T&E sui dati di vendita del 2023 di Dataforce, il 28% delle vendite elettriche avviene nel segmento D delle auto di grandi dimensioni, rispetto a solo il 13% delle nuove auto a combustione. Il prezzo medio di un’ auto elettrica a batteria in Europa e aumentato del 39% (+18.000 euro) dal 2015 mentre in Cina e diminuito del 53%. Cio e dovuto all’attenzione sproporzionata dei produttori europei alle auto di grandi dimensioni e ai SUV, che comportano un sovrapprezzo.

La quota di mercato dei BEV nell’UE potrebbe gia raggiungere il 22% se il segmento delle auto aziendali, che rappresenta la maggior parte delle vendite di auto nuove, fosse leader nell’elettrificazione, rileva anche l’analisi T&E. Attualmente, con una diffusione elettrica del 14%, il settore aziendale e in ritardo rispetto al mercato privato (15%). La tassazione gioca un ruolo importante nell’incentivare la diffusione delle auto elettriche, ma in paesi come la Germania, le case automobilistiche si sono opposte alla riforma delle tasse sulle auto aziendali che aumenterebbe il carico fiscale sulle auto a benzina e diesel. Anche la definizione di obiettivi vincolanti di elettrificazione per le flotte aziendali sara fondamentale per accelerare l’elettrificazione in Europa. T&E chiede all’UE di fissare «obiettivi affinche le flotte siano elettriche al 100% entro il 2030 al piu tardi. La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per rendere piu ecologiche le auto aziendali». Anna Krajinska ha concluso: «Le auto aziendali sono il candidato perfetto per un’elettrificazione accelerata. Sono fortemente sovvenzionati attraverso tagli fiscali e le aziende hanno la forza finanziaria per investire nei veicoli elettrici. Ecco perche l’Ue deve presentare una legge che copra gran parte del mercato delle auto aziendali, regolamentando i giganti del leasing e le societa con grandi flotte di auto».

Anna Krajinska, responsabile delle emissioni dei veicoli presso T&E, ha dichiarato: «Le case automobilistiche europee stanno frenando l’adozione di massa dei veicoli elettrici sul mercato non offrendo modelli accessibili ai consumatori piu velocemente e in grandi quantita. L’attenzione sproporzionata dei produttori ai SUV di grandi dimensioni e ai modelli premium significa che abbiamo troppo poche auto per il mercato di massa e prezzi troppo alti». Secondo l’analisi T&E dei dati di produzione di GlobalData, dei modelli inferiori a 25.000 euro pianificati dalle case automobilistiche, e probabile che quest’anno verranno prodotti solo 42.000 veicoli per il mercato europeo. Ma nonostante la mancanza di modelli accessibili, la quota di mercato UE delle auto elettriche a batteria e comunque cresciuta di 2,5 punti percentuali raggiungendo il 14,6% nel 2023.