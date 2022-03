Mercato auto, Germania positiva in febbraio (+3,2%). Polestar e Tesla crescono di oltre il 200%. Elettriche valgono il 14% dei volumi

BERLINO – La Germania agli antipodi. In febbraio il mercato dell'auto è cresciuto del 3,2% (200.512 nuove immatricolazioni) con un incremento dei volumi nel primo bimestre del 5,6%, ma i marchi che hanno visto lievitare le vendite sono quelli elettrici premium, come Polestar e Tesla, e quello low cost per eccellenza, Dacia. Le consegne dei primi due sono aumentate del 250 e del 210% (124 e 168% da inizio anno), quelle del terzo del 124% (116% nel bimestre). Poi c'è Honda, che pure ha contabilizzato una crescita in tripla cifra di poco inferiore al 111 (101% in due mesi)%.

Fra queste case, la quota più significativa nel mese è di Tesla, che vale il 3% del mercato (1,7% da inizio anno), mentre nel bimestre è di Dacia con il 2,1% (2% in febbraio). La penetrazione delle elettrificate si è attestata poco sotto il 44%. In febbraio sono state immatricolate oltre 28.300 elettriche pure (quasi 6.000 erano Tesla) con una aumento del 55% e una quota del 14,1%. Sono state poi targate quasi 59.500 ibride (+12,8%) pari a uno share del 29,7%, fra le quali anche 21.583 plug-in, che hanno subito una contrazione dell'1,4%.

Con il 34,5% del mercato, le auto a benzina sono risultate le più gettonate. Le immatricolazioni a gasolio sono state il 20,7% del totale. Le emissioni medie di Co2 della nuova flotta sono scese del 6,7% a 118 g/km, malgrado i Suv siano risultati i modelli più richiesti (27,2%). Le vendite sono state trascinate dal canale privati, che ha fatto registrare un +21% e una quota del 35,2%. Volkswagen (-8%) continua a essere il marchio più gettonato, seppur con una penetrazione del 18,4% (è il solo in doppia cifra). Poi ci sono Mercedes con il 9,2% (+9,5%), Audi con l'8,2% (-3,9%) e Bmw con il 7,8% (-5,4%).

Il primo marchio estero, seppur controllato dal gruppo Volkswagen, è Skoda con il 6,4% di quota (+5,1%). I marchi del gruppo Stellantis valgono complessivamente il 12,5% del mercato tedesco, ma Alfa Romeo (-25,6%) e Citroen (-25,8%) sono fra quelli che hanno ceduto di più in febbraio superati solo da Land Rover (-48%), che è anche il brand che ha perso maggiormente nel bimestre (-30,8%).