Auto, produzione industria britannica a settembre tornata ai livelli del 1995

LONDRA - L’industria automobilistica britannica ha registrato il più basso livello di produzione a settembre dal 1995. Secondo un rapporto della Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l’industria automobilistica britannica ha registrato bassi livelli di produzione che non si vedevano dagli anni ‘90 a causa della pandemia di coronavirus. Per i primi nove mesi dell’anno nel complesso, la produzione è stata di poco inferiore del 36% rispetto al livello dell’anno precedente, con circa 632.000 veicoli. Ma questo settembre è stato il più debole degli ultimi 25 anni, con una produzione di 114.732 unità. Le esportazioni sono diminuite di quasi il 10 per cento. Circa il 75 per cento delle auto prodotte in Gran Bretagna sono esportate e l’aumento della domanda sul mercato interno non ha potuto compensare la flessione.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono crollate del 30 per cento a settembre, mentre il 3 per cento in meno di auto britanniche è stato esportato verso i Paesi dell’Unione Europea rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’industria ha accolto con favore la ripresa delle trattative di Brexit, poiché la Gran Bretagna cerca nuovi accordi commerciali dopo essere uscita formalmente dall’Unione Europea il 31 gennaio. Tuttavia, il capo della Smmt, Mike Hawes, ha spiegato che se le tariffe entrassero in vigore da un cosiddetto «no-deal Brexit», ciò comporterebbe un onere estremo per le esportazioni e ridurrebbe significativamente la competitività delle auto britanniche. «Con la produzione già bassa, il colpo aggiuntivo del »no deal« sarebbe devastante per il settore, i suoi lavoratori e le loro famiglie», ha avvertito Hawes.