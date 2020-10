Auto, ricerca: entro 2030 le totalmente elettriche all’80%. Deloitte stima fino a 25,3 milioni di vendite

MILANO - Entro il 2030 i veicoli totalmente elettrici (Bev) costituiranno oltre l’80% di tutti i veicoli elettrici venduti. Ô quanto emerge dall’ultimo report di Deloitte Electric Vehicles - Setting a course for 2030, che per quell’anno stima fino a 25,3 milioni di vendite. Un dato significativo rispetto alle vendite delle auto a propulsione sia elettrica sia a combustione interna (Phev), che dovrebbero fermarsi a 5,8 milioni entro lo stesso periodo. Secondo lo stesso report, il rimbalzo dei consumi atteso dopo la crisi scatenata dal Covid-19 permette di prevedere una nuova crescita anche per i veicoli con motore a combustione interna (Ice), destinata a protrarsi fino al 2025 (81,7 milioni) prima di subire un calo su tutto il mercato nel quinquennio successivo.