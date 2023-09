Auto, su Euro7 fumata nera tra ambasciatori UE. Presidenza Spagna verso nuovo compromesso

BRUXELLES - Fumata nera ieri tra gli ambasciatori dei 27 Stati membri Ue sul testo di compromesso presentato dalla presidenza spagnola alla guida dell’Ue sui nuovi standard di emissioni Euro 7 per i veicoli pesanti e leggeri, in vista del Consiglio Ue competitivita del 25 settembre. La presidenza di Madrid, a quanto apprende GEA, sta dunque preparando una nuova bozza di compromesso che sara discussa al Coreper domani in vista del Consiglio Ue della prossima settimana. gli Stati che rifiutano i nuovi standard di emissione per le autovetture sono soddisfatti di come e stato elaborato il testo, ma chiedono piu tempo per applicare alcune disposizioni. L’Italia e tra gli otto Stati membri (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Portogallo) che si scagliano contro la proposta di Bruxelles.

La proposta sui nuovi standard Euro7 e stata avanzata da Bruxelles a novembre dello scorso anno, proponendo di rendere i test sulle emissioni dei veicoli piu coerenti con le condizioni di guida reali e di fissare limiti alle emissioni di particolato causate dall’usura di freni e pneumatici (che, secondo Bruxelles, stanno per diventare le principali fonti di emissioni di particolato dai veicoli), con l’obiettivo di ridurre entro il 2035 le emissioni di ossido di azoto (NOx) di auto e veicoli commerciali leggeri del 35 per cento rispetto al precedente standard Euro 6. Gli standard di emissione Euro7 introducono dunque limiti piu ambiziosi per gli inquinanti atmosferici, ma non riguardano le emissioni di CO2 che invece sono regolate dal regolamento sull’addio alla vendita delle auto e dei furgoni con motore a combustione interna, diesel e benzina, dal 2035.