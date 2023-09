Usa, sempre più guerra tra lavoratori e costruttori di auto. Sindacato UAW allarga sciopero a GM e Ford ma “risparmia” Stellantis

DETROIT - Il sindacato United Auto Workers (UAW) ha annunciato nuovi scioperi nelle fabbriche statunitensi di General Motors e Ford. L’allargamento della protesta non riguarderà gli impianti di Stellantis, grazie ai passi avanti nelle trattative per il rinnovo del contratto. Lo sciopero riguarderà altri due impianti di assemblaggio in Illinois e Michigan, a partire dalle 12 (le 18 in Italia). Una settimana fa, lo sciopero era stato allargato a 38 impianti di Gm e Stellantis; in quell’occasione, a essere “risparmiata” dall’allargamento dello sciopero era stata Ford, grazie ai progressi nelle trattative. Lo sciopero è iniziato il 15 settembre in tre impianti e vi partecipano, ora, circa 18.300 lavoratori, il 12,5% degli appartenenti allo Uaw.