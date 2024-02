Autotorino lancia “BeBeep” il nuovo brand dedicato all’usato. Spazi dedicati in tutte le 70 concessionarie tra nord e centro Italia

Autotorino, lancia sul mercato un nuovo brand interamente dedicato al mondo dell’usato. Il top dealer automotive che è presente in maniera capillare tra nord e centro Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio), attraverso il brand “BeBeep”, presenta un progetto che mira a distinguersi dalla concorrenza grazie ad un servizio strutturato e di qualità, espressione dell’esperienza ultra-cinquantennale di Autotorino. Obiettivo di BeBeep è semplificare l’acquisto dell’auto usata sia in termini di accessibilità e garanzia.

BeBeep, infatti, sarà presente su più canali in modo da arrivare in maniera semplice e veloce a tutti: a partire dalle sue pagine Instagram e Facebook, passando per l’offerta dell’usato del sito autotorino.it e, infine, attraverso le sue insegne e spazi personalizzati in tutte le 70 concessionarie Autotorino.

L’offerta di vetture usate è ampia ed è composta da oltre 3.000 veicoli: la maggior parte ad alimentazione termica, con una prevalenza di modelli Suv, anche di segmento premium; non mancano le berline, le station wagon, e le city car, così come le opzioni a basse emissioni full-electric, plug-in o hybrid. Un’eterogenea scelta con cui Autotorino, attraverso BeBeep, punta a consolidare la presenza nel mercato usato e a rafforzare la sua posizione di interlocutore affidabile nella scelta più coerente alle esigenze di guida degli italiani