Benzina e diesel, volano i prezzi. Prezzo medio della verde al servito è 2,112 euro/litro, gasolio a 2,026 euro/litro

Ancora movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali del diesel nuovamente in salita, si segnalano ulteriori interventi degli operatori sui prezzi raccomandati. in particolare, Eni aumenta di 1 centesimo diesel e benzina e Tamoil di 2 centesimi il diesel. In attesa di assorbire gli ultimi rincari, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano stabili sul self service e poco mosse sul servito.Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 11 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,976 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,967 e 1,992 euro/litro (no logo 1,959).

Il prezzo medio praticato del diesel self è invariato a 1,889 euro/litro, con le compagnie tra 1,886 e 1,906 euro/litro (no logo 1,871). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,112 euro/litro (2,109 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,048 e 2,195 euro/litro (no logo 2,013). La media del diesel servito è 2,026 euro/litro (rispetto a 2,023), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,972 e 2,110 euro/litro (no logo 1,925).I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,714 e 0,743 euro/litro (no logo 0,698). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,392 e 1,472 (no logo 1,399).