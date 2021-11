Benzina, prezzo inverte rotta: lieve ribasso a 1,750 euro. In calo anche il gasolio, continua a salire il Gpl

I prezzi dei carburanti invertono rotta dopo due mesi e mezzo di rialzi ininterrotti. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della Transizione ecologica, la benzina in modalità self costa nella media nazionale 1,750 euro al litro (da 1,751 del precedente monitoraggio) e il diesel si attesta a 1,613 euro (da 1,614 della settimana precedente). Ancora un lieve rialzo invece per il Gpl che segna 0,834 euro al litro da 0,832 euro della scorsa rilevazione.

Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di quotidiano energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va a 1,750 euro/litro (ieri 1,751) con i diversi marchi compresi tra 1,741 e 1,762 euro/litro (no logo 1,736). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre self, resta a 1,616 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,609 e 1,622 euro/litro (no logo 1,607).Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 1,888 euro/litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,822 e 1,961 euro/litro (no logo 1,788). La media del diesel servito è ferma a 1,760 euro/litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,695 e 1,826 euro/litro (no logo 1,659).I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,830 a 0,853 euro/litro (no logo 0,822). Il prezzo medio del metano auto infine si posiziona tra 1,645 e 1,873 (no logo 1,605), con il valore massimo in aumento.