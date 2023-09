Biden a operai Uaw in sciopero: «Avete salvato industria auto, meritate aumenti. Avete fatto sacrifici quando imprese in difficoltà»

DETROIT - «La cosa importante è che voi del sindacato Uaw avete salvato l’industria dell’ auto nel 2008 ed in precedenti occasioni». È quanto ha detto Joe Biden parlando, usando un megafono, ad un picchetto degli operai in sciopero a Detroit, sottolineando che ora i lavoratori si meritano «un aumento significativo». «Avete fatto un sacco di sacrifici, rinunciato a molto quando le imprese erano in difficoltà - ha continuato il presidente - ma ora loro stanno incredibilmente bene e sapete cosa? Anche voi dovete stare incredibilmente bene».

Biden, che indossava una felpa blu ed un cappellino da basebal con la scritta «Union yes» (sì ai sindacati), è il primo presidente in carica a recarsi al fianco di operai in sciopero. «Ho marciato tante volte con i picchetti dell’Uaw quando ero senatore, sin dal 1973, e vi dico che questa è la prima volta che lo faccio da presidente», ha detto. Il presidente del sindacato, Shawn Fain, è poi intervenuto, dicendo che «oggi il nemico non è una compagnia straniere, lontana mille miglia. È proprio nella nostra area, è l’avidità delle corporation, i Ceo pensano che il futuro appartenga a loro, ma oggi appartiene alla classe dei lavoratori, noi facciamo il lavoro vero, il lavoro pesante». E poi ha ringraziato Biden: «Grazie, Mr President, per essere venuto, noi sappiamo che farà sempre la cosa giusta per i lavoratori».