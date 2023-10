Bill Ford: «Serve soluzione per sciopero UAW, in gioco il futuro dell’industria dell’auto americana»

NEW YORK - Bill Ford chiede una soluzione allo sciopero del United Auto Workers. Nel suo primo commento pubblico il presidente esecutivo di Ford, il pronipote di Henry Ford, mette in guardia sul fatto che il proseguire dello stop rischia di mettere a rischio la capacità della società di mantenere impianti nel Stati Uniti. «Siamo a un bivio. Scegliere la strada giusta non riguarda solo il futuro di Ford e il suo essere in grado di competere. Riguarda il futuro dell’industria automobilistica americana», ha detto Bill Ford.