Produttori veicoli elettrici preoccupati per sistema ricarica europeo. In Italia 23 punti di ricarica ogni 100 veicoli a batteria

Secondo un rapporto di Bloomberg, i dirigenti di alcune delle più grandi case automobilistiche stanno segnalando la mancanza di un’espansione della rete sufficientemente rapida e l’assenza di un unico standard di tariffazione. «È necessario accelerare drasticamente», ha affermato Martin Sander, a capo del business dei veicoli elettrici di Ford in Europa, citato da Bloomberg, riferendosi all’espansione della rete. «Se ciò non accade, nel 2035 i clienti non avranno la possibilità di guidare veicoli elettrici ovunque in Europa perchè semplicemente non sarà pratico».

Nell’infografica GEA, su dati Motus-E aggiornati alla fine del 2023, vengono confrontati i punti di ricarica ogni 100 BEV circolanti: l’Italia e quella che ne ha di piu, 23, contro i 14 di Francia, e i 10 di Germania e Regno Unito.