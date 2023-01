BMW Motorrad, un 2022 da record per le vendite: +4,4% a livello globale. In Italia R1250Gs moto più venduta sopra 500cc

Per Bmw Motorrad il 2022 ha portato il numero di vendite più alto nella sua storia aziendale con 202.895 moto e scooter consegnati ai clienti, con un aumento del 4,4% rispetto all’anno precedente. Il risultato a permesso anche a Bmw Motorrad di rimanere al primo posto nel segmento globale di moto e scooter premium. La Germania rimane il più grande mercato unico per Bmw Motorrad nel 2022 con 24.129 moto e scooter venduti. Con un numero record di 21.223 veicoli consegnati ai clienti e quindi un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente, anche la Francia ha assicurato un buon risultato paneuropeo. Secondo fonti Unrae in Italia Bmw Motorrad ha immatricolato 15.901 unità tra moto e scooter, mantenendo la leadership del mercato di motociclette oltre i 500cc.

In questo segmento Bmw Motorrad conquista una quota di mercato pari al 17,2%, valore che sale al 25,1% se si considera la fascia di motociclette oltre i 750cc, ossia quella fascia di mercato dove Bmw Motorrad è presente con la sua principale gamma di prodotti. La Bmw R 1250 GS con 4.062 unità immatricolate si conferma poi la moto più venduta nel mercato oltre 500cc. «Sono soddisfatto e orgoglioso dei prestigiosi risultati ottenuti nel 2022 - ha commentato Alessandro Salimbeni, direttore generale di Bmw Motorrad Italia - che ci confermano come il brand più amato nel segmento delle moto premium. I nostri prodotti continuano ad essere i più desiderati. La moto Bmw più venduta è la mitica R 1250 Gs, che si conferma la moto di grossa cilindrata più veduta in Italia e questo risultato conferma la forza di questo modello incredibile». «La seconda moto Bmw più venduta in Italia - ha detto ancora Salimbeni - è la R 1250 Gs Adventure e la terza Bmw più venduta tra le ‘moto grandì è la crossover S 1000 XR. Ci tengo anche a sottolineare gli ottimi risultati del nuovo scooter elettrico Ce 04 che, lanciato sul mercato il 26 marzo, ha visto 583 pezzi immatricolati nel 2022».